Forteto | l’assessora Monia Monni risponde in aula sulla retta della Rsa pagata a Fiesoli

L’assessora regionale alla sanità Monia Monni ha risposto questa mattina in aula a un’interrogazione sul Forteto. La discussione si è concentrata sulla retta pagata alla Residenza Sanitaria Assistenziale di Fiesoli. Monni ha chiarito alcuni aspetti, ma la questione resta al centro del dibattito tra i consiglieri.

L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, Matteo Zoppini, Marcella Amadio e Claudio Gemelli È stata l’assessora regionale alla sanità Monia Monni a rispondere in aula oggi a un’interrogazione che porta nuovamente all’attenzione del consiglio regionale la vicenda del Forteto. Nello specifico l’interrogazione, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, Matteo Zoppini, Marcella Amadio e Claudio Gemelli, era in merito “al contributo concesso dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a Rodolfo Fiesoli, finalizzato alla copertura della retta della Rsa presso la quale ha scontato parte della condanna definitiva per maltrattamenti ed abusi sessuali su minori”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il recente caso di Forteto riguarda il pagamento della retta di Rodolfo Fiesoli ai domiciliari, sostenuta anche con contributi pubblici.

Il Forteto, Rsa di Fiesoli, ha ricevuto un contributo pubblico dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, destinato a coprire le spese di retta di Rodolfo Fiesoli, dopo la sua scarcerazione.

