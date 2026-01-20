forteto rsa di fiesoli dopo la scarcerazione pagata con soldi pubblici

Il Forteto, Rsa di Fiesoli, ha ricevuto un contributo pubblico dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, destinato a coprire le spese di retta di Rodolfo Fiesoli, dopo la sua scarcerazione. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza nel sostegno a strutture coinvolte in questioni giudiziarie.

L’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve avrebbe erogato, nei mesi successivi alla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli, oltre cinquemila euro di denaro pubblico per pagare la retta della residenza sanitaria a Padova dove l’ex capo del Forteto stava scontando la detenzione domiciliare. A renderlo noto è il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Forteto, commentando i primi risultati dell’indagine parlamentare. Quanto emerge dall’inchiesta parlamentare della Commissione Forteto lascia sbigottiti: ancora una volta le istituzioni si sono di fatto inchinate al capo storico del Forteto – afferma Michelotti tramite una nota – Non erano bastate le pesanti condanne penali definitive per i reati su minori e tutte le denunce delle vittime che hanno fatto emergere un sistema malato di sostegni e accondiscendenze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Argomenti discussi: Forteto eccellenza del territorio, scivolone sul sito dell’Unione; Forteto sul sito dei Comuni del Mugello, Michelotti (FdI) chiede la cancellazione; Forteto indicato come eccellenza sul sito turistico: imbarazzo per l’Unione dei Comuni del Mugello; Sr 302 Faentina, lavori in fase avanzata e possibile riapertura al traffico dal 26 gennaio 2026.

