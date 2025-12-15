Savino Del Bene sul tetto del mondo | superata nella finalissima la corazzata Conegliano

Savino Del Bene raggiunge il massimo risultato, conquistando la finale e superando nella decisiva partita la temuta corazzata Conegliano. La squadra toscana si aggiudica il match in quattro set e si laurea campione, segnando un momento storico per il club e consacrandosi al vertice del volley nazionale.

Savino Del Bene Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 18, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 5, Ognjenovic 6, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Antropova 25, Weitzel 7. All.: Gaspari. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 19, Zhu Ting 13, Scognamillo, Ewert, Lubian 11, De Gennaro (L1), Haak 21, Munarini n.e., Wolosz, Adigwe 2, Daalderop, Chirichella 5, Fahr (L2), Sillah 2. All.: Santarelli. ARBITRI: Stanislava Simic (SRB) – Nicolas Casado (ARG) Un’impresa leggendaria, una notte che entra di diritto nella storia della Savino Del Bene Volley, che conquista il campionato del nondo per club imponendosi 3-1 in una finale tutta italiana contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campionesse d’Europa in carica e detentrice del titolo mondiale. Corrieretoscano.it SCANDICCI è CAMPIONE del Mondo: Savino del Bene Scandicci-Imoco Conegliano 3-1 | ClubWCH | DAZN Un anconetano sul tetto del mondo. Marco Gaspari ha guidato la Savino Del Bene Scandicci alla vittoria del mondiale per club - Marco Gaspari ha guidato la Savino Del Bene Scandicci alla vittoria del mondiale per club di volley femminile. msn.com

Mondiale per Club: sul tetto del mondo sale Scandicci - Primo storico trofeo per la formazione toscana che nella finale di San Paolo ribalta il pronostico, supera Conegliano 3- corrieredellosport.it

