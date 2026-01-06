WWE | Iyo e Rhea sul tetto del mondo sconfiggono le Kabuki Warriors e si prendono i titoli tag team

Rhea Ripley e Iyo Sky hanno conquistato i titoli WWE Women’s Tag Team sconfiggendo le Kabuki Warriors nell’apertura di Raw al Barclays Center di Brooklyn. Con questa vittoria, le due si sono assicurate il riconoscimento come nuove campionesse di coppia, consolidando la loro posizione nel roster femminile della WWE.

Rhea Ripley e Iyo Sky sono le nuove WWE Women’s Tag Team Champions dopo aver sconfitto le Kabuki Warriors nel match di apertura dell’episodio di Raw andato in onda nella notte dal Barclays Center di Brooklyn. La prima difesa delle Kabuki Warriors. Per Asuka e Kairi Sane si trattava della prima difesa da quando avevano conquistato i titoli per la terza volta in carriera, strappandoli a Charlotte Flair e Alexa Bliss lo scorso novembre. La faida con Ripley e la Sky è nata a settembre, quando le Kabuki Warriors hanno tradito le loro compagne di stable: Asuka non aveva digerito il percorso che aveva trasformato le due da rivali per il titolo a migliori amiche, decretando di fatto la fine dei Damage CTRL come faction. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

