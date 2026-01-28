Fontana di Trevi da lunedì ticket di 2 euro per i turisti Il Campidoglio incasserà 6,5 milioni l’anno

Da lunedì i turisti dovranno pagare 2 euro per visitare la Fontana di Trevi. Il Campidoglio ha deciso di introdurre il biglietto, come già avviene al Pantheon. L’obiettivo è raccogliere circa 6,5 milioni di euro all’anno. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra visitatori e operatori del settore.

Dopo il Pantheon, arriva il ticket anche per Fontana di Trevi: da lunedì 2 febbraio, annuncia il Campidoglio, «entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento». La novità non riguarderà i romani: i residenti nella capitale e nella Città Metropolitana «potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità». Nel dettaglio: per l’accesso contingentato all’area prospiciente il catino della più famosa delle fontane romane i turisti e non residenti dovranno pagare 2 euro «lunedì e venerdì dalle 11. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fontana di Trevi, da lunedì ticket di 2 euro per i turisti. Il Campidoglio incasserà 6,5 milioni l’anno Approfondimenti su Fontana di Trevi Fontana di Trevi, dal 7 gennaio ticket per turisti: il Campidoglio smentisce Dal 7 gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma potrebbe richiedere l'acquisto di un ticket di due euro per i turisti, mentre i residenti continueranno ad accedere gratuitamente. Roma, Fontana di Trevi: dal 2 febbraio turisti e non residenti per accedervi dovranno pagare un ticket da 2 euro Da martedì 2 febbraio, i visitatori che vogliono entrare alla Fontana di Trevi a Roma dovranno pagare un biglietto di 2 euro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fontana di Trevi Argomenti discussi: Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Fontana di Trevi: pronti corsie e steward, ma il ticket di due euro rischia di slittare (forse a marzo); Fontana di Trevi . Dal 1 febbraio l’accesso è a pagamento; Gemellaggio Roma-Parigi: si accende la Fontana di Trevi - Radio Globo. Ticket per la Fontana di Trevi, si parte a febbraio2 euro per l'accesso, solo per turisti e non residenti. Resta gratis per residenti a Roma e nella Città metropolitana ... rainews.it Roma, Fontana di Trevi: dal 2 febbraio turisti e non residenti per accedervi dovranno pagare un ticket da 2 euroIl comune fa sapere che i residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità ... quotidiano.net "Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazio - facebook.com facebook Fontana Di Trevi, Roma x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.