Fontana di Trevi arriva il ticket per i turisti | dal 7 gennaio sarà a pagamento

Dal 7 gennaio, la Fontana di Trevi sarà visitabile tramite un biglietto d'ingresso a pagamento di 2 euro. Questa novità mira a regolamentare l'afflusso di turisti e a preservare l'opera, rendendo più sostenibile la sua fruizione. La decisione interessa tutti i visitatori che desiderano ammirare da vicino il celebre monumento barocco nel cuore di Roma.

Un ticket di 2 euro. È quello che dovranno pagare i turisti dal 7 gennaio per visitare la Fontana di Trevi, mentre l'accesso per i romani continuerà a essere gratuito. Una scelta che dovrebbe portare nelle casse comunali 20mln di euro

