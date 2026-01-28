maltempo meloni a niscemi nella zona della frana

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, in Sicilia, per verificare di persona i danni causati dal ciclone Harry. La visita arriva mentre le strade della zona sono ancora sommerse da acqua e fango, e le squadre di soccorso lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le aree più colpite. Meloni ha incontrato i residenti e i volontari, promettendo interventi rapidi per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha effettuato oggi, mercoledì 28 gennaio, un sopralluogo in Sicilia sulle zone colpite dal ciclone Harry. La premier, insieme al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, si è recata a Niscemi, colpita da una grande frana che ha costretto allo sfollamento di oltre 1.500 persone. La fotogallery del sopralluogo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

La recente frana a Niscemi ha portato a un sorvolo della zona rossa da parte della Protezione civile.

