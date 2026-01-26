Maltempo da Cdm primo stanziamento 100 mln Governatori commissari

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza e allocato 100 milioni di euro per le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal maltempo. Questo primo intervento mira a sostenere le operazioni di emergenza e ripristino, con governatori e commissari incaricati di coordinare le azioni necessarie.

Roma, 26 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo (Calabria, Sicilia e Sardegna). Lo hanno annunciato i governatori lasciando palazzo Chigi al termine della riunione. “Oggi stesso si farà una ordinanza della Protezione civile per nominare come soggetti delegati i presidenti di Regione”, ha spiegato Roberto Occhiuto. “Sono stati stanziati 33 milioni a Regione per i lavori di somma urgenza. Poi è prevista una puntuale ricognizione dei danni e la copertura dei danni con un provvedimento interministeriale”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su maltempo primo Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mln Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno nelle province di Gorizia e Udine, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del novembre 2025. I danni del ciclone Harry, primo stanziamento del governo: 100 milioni per Sicilia, Calabria e Sardegna Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su maltempo primo Argomenti discussi: Ancora maltempo in Sardegna. Lunedì Cdm per lo stato d'emergenza; Maltempo al Sud, danni per 2 mld. Lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorse; Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d'emergenza e prime risorse; Maltempo, Musumeci: proporrò al Cdm lo stato di emergenza nazionale. Maltempo, da Cdm primo stanziamento 100 mln. Governatori commissariRoma, 26 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal mal ... askanews.it Maltempo: il Cdm dichiara lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, stanziati 100 milioni. Meloni: 'Vicini ai territori colpiti'Governatori commissari per coordinare la ricostruzione. Musumeci: 'Stimati per ora 1,2 miliardi di danni. Presto un altro stanziamento per la ricostruzione' (ANSA) ... ansa.it #Maltempo, da #Cdm primo stanziamento di 100 milioni. Governatori commissari x.com Danni del maltempo in Sicilia, Schifani fornisce la cifra: «Siamo oltre 1,5 miliardi di euro» Taormina e il settore turistico-alberghiero in ginocchio mentre il Consiglio dei ministri valuta lo stato d'emergenza Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.