Ucraina colpisce nel Mediterraneo | attacco senza precedenti alla flotta fantasma russa
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Ucraina ha rivendicato una nuova operazione speciale definita “senza precedenti” contro interessi russi. Secondo quanto riferito, i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) avrebbero utilizzato droni navali per colpire una petroliera riconducibile alla cosiddetta “flotta fantasma” di Mosca mentre si trovava in acque internazionali del Mediterraneo. Si tratta dell’insieme di navi utilizzate dalla Russia per aggirare le sanzioni occidentali su petrolio e gas e, secondo Kiev, anche per attività di sabotaggio. Dove si trovava la petroliera al momento dell’attacco. L’operazione si sarebbe svolta in acque neutrali, tra l’isola di Creta e le coste della Libia, intorno alle 13 del 19 dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Flotta fantasma nel mirino: l'Ucraina alza il livello dello scontro con l'attacco senza precedenti | GUARDA
Leggi anche: Ucraina, colpita petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo
L’Ucraina colpisce per la prima volta il Caspio e prende di mira un impianto Lukoil.
Ucraina, l'attacco inedito: "Colpita petroliera russa nel Mediterraneo" - L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. msn.com
Ucraina, petroliera della flotta ombra russa colpita nel Mediterraneo. Ucraina: «Attacco senza precedenti». Il giallo del generale morto - Per la prima volta, l'intelligence di Kiev ha colpito una petroliera della flotta ombra russa nelle acque neutrali del Mar ... ilmessaggero.it
L'Ucraina colpisce nel Mediterraneo una petroliera della flotta "fantasma" russa. Putin: "Risponderemo con forza" - Con l'auto di droni, i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno colpito "in acque neutre" del Mediterraneo una pe ... today.it
+++ L'UCRAINA COLPISCE UNA PETROLIERA RUSSA NEL MAR JONIO! SVOLTA STORICA NELLA GUERRA CHE SI ALLARGA AL MEDITERRANEO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 4 ANNI - facebook.com facebook
UCRAINA | Un attacco con droni colpisce una nave russa a Rostov. "Ci sono vittime" ha riferito il governatore regionale #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.