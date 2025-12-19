ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Ucraina ha rivendicato una nuova operazione speciale definita “senza precedenti” contro interessi russi. Secondo quanto riferito, i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) avrebbero utilizzato droni navali per colpire una petroliera riconducibile alla cosiddetta “flotta fantasma” di Mosca mentre si trovava in acque internazionali del Mediterraneo. Si tratta dell’insieme di navi utilizzate dalla Russia per aggirare le sanzioni occidentali su petrolio e gas e, secondo Kiev, anche per attività di sabotaggio. Dove si trovava la petroliera al momento dell’attacco. L’operazione si sarebbe svolta in acque neutrali, tra l’isola di Creta e le coste della Libia, intorno alle 13 del 19 dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ucraina colpisce nel Mediterraneo: attacco senza precedenti alla flotta fantasma russa

Leggi anche: Flotta fantasma nel mirino: l'Ucraina alza il livello dello scontro con l'attacco senza precedenti | GUARDA

Leggi anche: Ucraina, colpita petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Ucraina colpisce per la prima volta il Caspio e prende di mira un impianto Lukoil.

Ucraina, l'attacco inedito: "Colpita petroliera russa nel Mediterraneo" - L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. msn.com