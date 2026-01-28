Firma tra Comune e da Vinci | Per una scuola più aperta

Questa mattina il Comune di Castelfranco e l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci hanno firmato un accordo per migliorare la scuola. Con 40.000 euro, l’amministrazione sostiene le attività dell’istituto e rafforza l’offerta formativa di tutte le scuole del territorio. L’obiettivo è rendere le scuole più aperte e più vicine ai bisogni degli studenti.

CASTELFRANCO Quarantamila euro per le attività dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco e soprattutto per il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado. Dall’Infanzia alla Primaria fino alla Secondaria di primo grado. Firmato il protocollo d’intesa tra Istituto da Vinci e Comune di Castelfranco. "È stato firmato venerdì 16 gennaio 2026 il protocollo d’intesa tra l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci e il Comune di Castelfranco – si legge in una nota divulgata dal Comune – un accordo che sancisce ufficialmente un impegno politico e amministrativo già annunciato nei mesi scorsi, vale a dire investire con decisione nella formazione culturale ed educativa dei più giovani, anche oltre il normale orario scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

In seguito a un'interrogazione del Pd sulla sicurezza di via Mallemort de Provence, l’assessore alla scuola Giulia Fondi ha annunciato interventi specifici per garantire la protezione di alunni e famiglie presso la scuola Leonardo da Vinci, inaugurata a maggio 2024.

