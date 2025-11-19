La scelta della scuola | Ecco l’istituto da Vinci
Uno dei momenti fondamentali della crescita dei ragazzi e delle ragazze riguarda la scelta della scuola. In questo momento famiglie e alunni decisioni importanti: quindi è importante quindi accompagnarli in questa scelta e aiutarli a trovare l’equilibrio migliore tra le proprie preferenze, aspettative, attitudini e le caratteristiche della scuola stessa. L’ istituto comprensivo Leonardo Da Vinci apre le proprie porte per scoprire da vicino i suoi spazi educativi e didattici, per far conoscere i plessi e rispondere a tutte le domande o curiosità. È fondamentale – viene spiegato – che ogni studente possa sentirsi parte di una comunità, formata non solo dai compagni, ma dai docenti e da tutto il personale scolastico, in un clima di rispetto e collaborazione reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alle prese con la scelta della scuola per il prossimo anno? Porte aperte negli istituti di Segrate per mostrare spazi e programmi formativi in vista delle iscrizioni - facebook.com Vai su Facebook
O il cibo o la scuola: è questa la scelta quotidiana della mamma di Emmanuel, ma con un’ #AdozioneaDistanza, potrai donare al piccolo, di 8 anni, la possibilità di cambiare la sua vita. Scopri come aiutarlo aibi.it/ita/kenya-emma… #AiBi #AmicideiBambi Vai su X
La scelta della scuola: "Ecco l’istituto da Vinci" - Tutte le date per visitare i plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Lo riporta msn.com