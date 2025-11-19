La scelta della scuola | Ecco l’istituto da Vinci

Uno dei momenti fondamentali della crescita dei ragazzi e delle ragazze riguarda la scelta della scuola. In questo momento famiglie e alunni decisioni importanti: quindi è importante quindi accompagnarli in questa scelta e aiutarli a trovare l’equilibrio migliore tra le proprie preferenze, aspettative, attitudini e le caratteristiche della scuola stessa. L’ istituto comprensivo Leonardo Da Vinci apre le proprie porte per scoprire da vicino i suoi spazi educativi e didattici, per far conoscere i plessi e rispondere a tutte le domande o curiosità. È fondamentale – viene spiegato – che ogni studente possa sentirsi parte di una comunità, formata non solo dai compagni, ma dai docenti e da tutto il personale scolastico, in un clima di rispetto e collaborazione reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

