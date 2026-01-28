Questa mattina, in piazza del Popolo a Santa Croce, un gruppo di persone ha deposto un mazzo di fiori alla stele dedicata ad Arrigo Coen e Olga Galletti. Due vittime dell’Olocausto catturate proprio nel loro paese, ora ricordate con semplicità e rispetto. La commemorazione si è svolta senza cerimonie ufficiali, ma con un senso di vicinanza e memoria condivisa.

SANTA CROCE Un mazzo di fiori alla stele, in piazza del Popolo, che ricorda Arrigo Coen e Olga Galletti, due vittime dell’Olocausto catturate proprio a Santa Croce. E’ stato il momento più toccante della cerimonia per il Giorno della Memoria. "Anche la nostra comunità ha purtroppo subito il sacrificio di due innocenti nella follia dello sterminio – ha ricordato il sindaco Roberto Giannoni – Oggi la comunità è chiamata ad assumersi la responsabilità di commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente più di 80 anni fa". Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione (assessori Simone Balsanti, Renato Rusconi e Valentina Fanella e i consiglieri comunali Matteo Pieracci, Simona Pratesi e Angelo Scaduto), hanno partecipato due classi delle scuole Secondarie Cristiano Banti e rappresentanti delle associazioni che aderiscono al Tavolo della Memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiori per il Giorno della Memoria al monumento di Coen e Galletti

