La Fiorentina si prepara al rush finale del mercato invernale. La società toscana sta lavorando per rafforzare il reparto difensivo e potrebbe sorprendere con nuovi acquisti dalla Premier League. Nei radar ci sono Disasi, Walker-Peters e Magassa, nomi caldi che potrebbero arrivare a Firenze nelle prossime ore. La dirigenza segue attentamente le occasioni, cercando di portare a casa giocatori utili per blindare la squadra e migliorare il centrocampo.

Firenze, 28 gennaio 2026 - Il mercato della Fiorentina è pronto a ri-entrare nel vivo. Oltre alla ricerca di un difensore centrale, Paratici e Goretti stanno valutando anche l’inserimento di un centrocampista con spiccate doti di interdizione. In quest’ottica prende corpo il nome di Soungoutou Magassa, classe 2003 francese attualmente al West Ham, profilo giovane e ritenuto interessante. I viola avrebbero inoltre messo gli occhi su Kyle Walker-Peters, compagno di squadra di Magassa, elemento duttile capace di coprire entrambe le fasce: un identikit che ricorda molto quello di Fortini. Proprio su quest’ultimo è attesa a breve una mossa concreta della Roma, mentre Napoli e Juventus restano alla finestra per capire l’evoluzione della situazione legata al classe 2006 di proprietà viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Disasi, Walker-Peters e Magassa. Colpi dalla Premier?

La Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle operazioni di mercato.

La Fiorentina si appresta a completare il suo terzo acquisto nel mercato invernale con l'arrivo di Jack Harrison dal Leeds.

