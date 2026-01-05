La Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle operazioni di mercato. Secondo fonti affidabili, il club avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori provenienti dalla Juventus, tra cui Baldanzi, in vista di un rafforzamento strategico per la seconda parte della stagione. La società toscana continua a lavorare per completare il proprio roster in modo efficace e mirato.

Firenze, 5 gennaio 2026 - Si prospettano giorni decisivi sul fronte mercato per la Fiorentina, intenzionata a intervenire in maniera massiccia sull’organico a disposizione di Vanoli. Nessun reparto è escluso dai cambiamenti, attacco compreso. Lì davanti, infatti, il lavoro non sembra affatto concluso dopo l’innesto di Solomon, che ha debuttato contro la Cremonese propiziando il gol partita di Kean con un bel cross dalla sinistra. Vanoli si è detto impaurito dal mercato invernale (in generale) e attende solo calciatori entusiasti di vestire la maglia viola. Come gli ha dimostrato l'israeliano nei primi contatti telefonici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi

