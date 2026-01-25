Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Paolo Vanoli esprime delusione per i gol subiti e il risultato. La squadra, ancora scossa dalla perdita del presidente Rocco Commisso, sperava di confermare i buoni risultati di Bologna. Kean dovrebbe tornare presto in campo, offrendo nuove possibilità di miglioramento. La Fiorentina affronta questa fase con attenzione, cercando di rialzarsi e riprendere il cammino.

FIRENZE – ”Avremmo voluto confermare quanto fatto a Bologna, dispiace non esserci riusciti”. Mastica amaro Paolo Vanoli dopo la sconfitta per 2-1 al Franchi contro il Cagliari, nella prima gara casalinga dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso. Ma non fa autocritica per le sue scelte, soprattutto iniziali. ”Non mi sono mai illuso dopo gli ultimi risultati positivi – aggiunge il tecnico viola – Questa è stata un’altra lezione che dobbiamo capire velocemente, sono arrabbiato per i gol presi perché sono stati presi in modo ingenuo contro un avversario forte e tenace. La reazione c’è stata ma abbiamo attaccato poco l’area. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Arrabbiato per i gol presi. Kean tornerà presto”

Fiorentina-Cagliari, le parole di Vanoli: "Presi gol ingenui, questo fa rabbia. Kean lo rivedremo presto"Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, la Fiorentina riflette sulle occasioni perse e sugli errori commessi.

Fiorentina: finalmente una vittoria. Dinamo Kiev battuta. Gol di Kean e Gudmundsson. Vanoli cambia modulo. Stasera in ritiro. PagelleLa Fiorentina ottiene una vittoria importante battendo la Dinamo Kiev, grazie ai gol di Kean e Gudmundsson.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Vanoli: Non cerchiamo altri attaccanti sul mercato. Ma dopo la cessione di Pablo Marí c'è bisogno di un nuovo difensore” Formazioni ufficiali Bologna-Fiorentina: le scelte di Italiano e Vanoli - CalcioNapoli24 | CN24; Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 115 giorni dopo e i meriti sono tutti di Paolo Vanoli; Brivido finale, ma la Fiorentina vince a Bologna e onora la scomparsa di Commisso.

Fiorentina-Cagliari, tutta la delusione di Vanoli: «Gol ingenui contro un avversario tenace»Battuta d’arresto per i ragazzi di mister Vanoli: il Cagliari di Pisacane interrompe la striscia positiva dei viola ... unionesarda.it

Fiorentina, Vanoli: Non mi illudo, è stata un’altra lezione. Ci servono rinforzi, vedremo. Kean e Ranieri…Visualizzazioni: 17 Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Cagliari 1-2. Il tecnico viola ha sottolineato lo stato d’animo della squadra dopo il KO. Prima sconfitta del ... calciostyle.it

. @acffiorentina, Vanoli dopo la sconfitta contro il @CagliariCalcio: "Dobbiamo essere arrabbiati, non abbiamo ancora capito come si affrontano queste partite. Questa è una lezione che dobbiamo assorbire" x.com

Le parole di Paolo Vanoli nel pre-partita di Fiorentina-Cagliari: «Abbiamo fatto passi avanti, ma la strada è ancora lunga» - facebook.com facebook