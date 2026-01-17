Arriva il filo aereo per la linea di prova del filobus da viale Piave a via Frà Giocondo

Da lunedì 26 gennaio, partiranno i lavori di tesatura del filo aereo lungo la linea di prova del filobus tra viale Piave e via Frà Giocondo. L’intervento, nell’ambito del progetto di elettrificazione, interesserà la tratta che attraversa Piazzale XXV Aprile e via Palladio, in entrambe le direzioni, e rappresenta un passo importante per lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale.

Prenderanno il via lunedì 26 gennaio le attività di Amt3 di tesatura del filo aereo lungo la tratta, la “Linea di Prova”, interessata dal progetto di elettrificazione per il filobus che collega viale Piave a via Frà Giocondo, attraversando Piazzale XXV Aprile e via Palladio, in entrambi i sensi. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Pensioni, la vera linea del Piave da difendere secondo Cazzola Leggi anche: Incidente in viale Jenner, pedone investito da un filobus Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Verona | Arriva il filo aereo per la linea di prova del filobus da viale Piave a via Frà Giocondo; Filovia, lavori notturni per la tesatura del filo aereo sulla Linea di Prova. Filobus, si montano i fili aerei per la linea di prova: quando e dove - Lavori per il filobus a Verona, si montano i fili aerei per la linea di prova tra viale Piave e via Fra' Giocondo, davanti alla stazione. veronaoggi.it

Una partita in equilibrio sul filo del rasoio, poi il 23enne cambia la trama della serata e in pieno recupero arriva la svolta. di Marco Stesina #Nazionali #SerieC - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.