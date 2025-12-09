Filobus e cantieri stradali a Verona Sud | ultimi passaggi prima delle riaperture
Il processo di riqualificazione della viabilità di Verona prosegue. Amt3 informa che da viale delle Nazioni a via del Commercio, fino ad arrivare a piazzale XXV Aprile, le arterie principali della zona sud della città, si preparano a tornare nuovamente fruibili: fresature, asfaltature e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Tra mezzi datati, filobus nuovi ancora fermi e ritardi nei cantieri dei quattro assi, Amt affronta una fase critica: ogni giorno fino all’8% delle corse non viene effettuato, mentre la carenza di bus rischia di compromettere la tenuta del servizio e di aggravare le tensi - facebook.com Vai su Facebook
Verona, lavori per il filobus: «Un mese di caos con il maxi cantiere» - Cantieri aperti, installazione della nuova segnaletica stradale, cancellazione degli stalli per i parcheggi e creazione di altri posti auto gialloblù riservati ai residenti in alcune vie di Veronetta ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
