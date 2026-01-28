Filippine terremoto di magnitudo 6 a Mindanao

Un forte terremoto di magnitudo 6 ha scosso l’isola di Mindanao nelle Filippine. Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione, che ha immediatamente evacuato le zone più a rischio. Al momento non ci sono ancora notizie precise su danni o vittime, ma le autorità stanno verificando la situazione. La terra ha tremato per alcuni secondi, lasciando tutti sotto shock.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.