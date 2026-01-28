Filippine terremoto di magnitudo 6 a Mindanao
Un forte terremoto di magnitudo 6 ha scosso l’isola di Mindanao nelle Filippine. Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione, che ha immediatamente evacuato le zone più a rischio. Al momento non ci sono ancora notizie precise su danni o vittime, ma le autorità stanno verificando la situazione. La terra ha tremato per alcuni secondi, lasciando tutti sotto shock.
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stato registrato a Mindanao, la seconda isola più grande delle Filippine. Lo ha riferito il Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (Gfz), aggiungendo che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
