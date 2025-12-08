Terremoto di magnitudo 7,6 in Giappone

Un violento terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito il Giappone settentrionale, con epicentro localizzato in mare a circa 50 chilometri di profondità di fronte alla prefettura di Aomori. L’Agenzia meteorologica giapponese ha immediatamente diffuso un’allerta per possibili tsunami, avvertendo del rischio di onde fino a 3 metri lungo le coste di Aomori, Iwate e della parte meridionale di Hokkaido. Fino a un metro, invece nelle aree di Miyagi e Fukushima, mentre un avviso di livello più basso per variazioni del moto ondoso è stato esteso a tutto il litorale pacifico. Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

