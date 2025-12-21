Gli attentatori di Bondi Beach e quel viaggio nelle Filippine che alimenta i sospetti sull’Isis Padre e figlio a Mindanao crocevia di terroristi

Gli attentatori di Bondi Beach e il viaggio nelle Filippine che alimenta i sospetti sull’Isis rappresentano un tema di attualità e preoccupazione. Padre e figlio a Mindanao, zona nota per la presenza di gruppi estremisti, sono al centro di inchieste che cercano di fare luce sul loro coinvolgimento. Roma, 20 dicembre 2025 - Il caso di Bondi Beach ha scosso l’Australia e attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.

Roma, 20 dicembre 2025 - Il caso di Bondi Beach ha scosso l’Australia e attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. Le indagini delle autorità australiane hanno rivelato che all’interno del veicolo utilizzato dai due responsabili, Sajid Akram e suo figlio Naveed, sono state rinvenute bandiere riconducibili all’ Isis, un elemento che ha portato gli inquirenti a qualificare l’attacco come atto di terrorismo di matrice islamista. Inoltre, la notizia di un viaggio dei due attentatori nel centro nevralgico dell’integralismo islamico nelle Filippine ha spinto gli investigatori a vagliare l'ipotesi di un possibile coinvolgimento di una rete terroristica più ampia, forse sostenuta, almeno sul piano ideologico, dal sedicente Stato Islamico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli attentatori di Bondi Beach e quel viaggio nelle Filippine che alimenta i sospetti sull’Isis. Padre e figlio a Mindanao, crocevia di terroristi Leggi anche: Attacco di Bondi Beach: confermato che gli attentatori erano padre e figlio Leggi anche: Strage di Bondi Beach, gli attentatori erano stati nelle Filippine a novembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Attentato a Bondi Beach, a Sydney: «15 vittime e 40 feriti. L'obiettivo era la comunità ebraica. Gli attentatori sono padre e figlio»; Attentato a Bondi Beach, chi è l'eroe di Sydney che ha disarmato uno dei terroristi; Bondi Beach, l'autore della strage dovrà rispondere di 59 reati; Strage Bondi Beach, il passante eroe che blocca uno dei killer. Bondi Beach: chi sono gli attentatori, le vittime, l'eroe di Sydney e il nuovo video dell'attacco - Dalla sparatoria alla festa di Hanukkah all’eroe che ha disarmato uno degli attentatori: cosa sappiamo sull’attacco di Bondi Beach a Sydney ... tg.la7.it

Bondi Beach, attentatore era stato in negozio armi in Filippine. Attacco ispirato all’Isis - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bondi Beach, attentatore era stato in negozio armi in Filippine. tg24.sky.it

Sydney, strage a Bondi Beach: gli attentatori erano padre e figlio. “Avevano giurato fedeltà all’Isis” - Una delle spiagge più note di Sydney è stata teatro della sparatoria più sanguinosa degli ultimi trent'anni in Australia ... fanpage.it

Ahmed al Ahmed, l'uomo che ha coraggiosamente affrontato a mani nude uno degli attentatori di Bondi Beach, è stato premiato con una generosa donazione di 2,5 milioni di dollari australiani. Questa somma, raccolta spontaneamente da 43.000 persone prov - facebook.com facebook

Precisazione. Sajid Akram, uno degli attentatori di Bondi Beach, era indiano e non pachistano come affermato nelle prime ore. x.com

