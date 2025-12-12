Ucraina premier slovacco Fico | Costa parla solo di soldi per la guerra

Il premier slovacco Robert Fico critica le dichiarazioni di Costa sulla guerra in Ucraina, sottolineando che il focus dovrebbe essere sull'insensato massacro quotidiano di civili e soldati di entrambe le parti, anziché sulla questione dei finanziamenti. Le sue parole evidenziano una posizione critica e preoccupata rispetto all'attuale scenario di conflitto.

''mentre lui parlava di soldi per la guerra, io continuavo a ripetere l'insensato massacro quotidiano di centinaia o migliaia di russi e ucraini''. Imolaoggi.it

