Ucraina premier slovacco Fico | Costa parla solo di soldi per la guerra
Il premier slovacco Robert Fico critica le dichiarazioni di Costa sulla guerra in Ucraina, sottolineando che il focus dovrebbe essere sull'insensato massacro quotidiano di civili e soldati di entrambe le parti, anziché sulla questione dei finanziamenti. Le sue parole evidenziano una posizione critica e preoccupata rispetto all'attuale scenario di conflitto.
''mentre lui parlava di soldi per la guerra, io continuavo a ripetere l'insensato massacro quotidiano di centinaia o migliaia di russi e ucraini''. Imolaoggi.it
Ucraina, Fico scrive al Consiglio europeo: “Non sosterrò fondi Ue per le spese militari” - Il premier slovacco Robert Fico ha comunicato al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che non appoggerà alcuna proposta dell’Unione Europea che preveda finanziamenti destinati alle spese mil ... online-news.it
