Il palazzetto dello sport distrutto dall’alluvione torna a vivere | festa a Sant’Agata sul Santerno

Il palazzetto dello sport di Sant’Agata sul Santerno, ricostruito dopo l’alluvione, riapre le sue porte. Ora i giovani del paese possono riprendere le attività sportive e ricreative in un ambiente sicuro e funzionale. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, che rinnova il proprio impegno nel promuovere il benessere e l’iniziativa dei propri cittadini.

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 10 gennaio 2026 – “Ora che il palazzetto dello sport è tornato nelle nostre disponibilità, i bambini e ragazzi sono tornati a fare attività motoria nel nostro paese. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il pieno ritorno alla normalità di una comunità che in questi anni si è dimostrata tenace e perseverante”. Così il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini, in occasione dell’inaugurazione, avvenuta oggi pomeriggio, del palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’, situato al civico 4 di via Enrico Berlinguer 4. La riapertura della struttura è stata possibile grazie a un importante intervento di ristrutturazione resosi necessario all’indomani dei danni subiti dal palazzetto a causa dell’ alluvione del maggio 2023, che a Sant’Agata sul Santerno ha colpito il 100% degli edifici pubblici, comportando il trasferimento temporaneo di molti servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

