Treno soppresso da Roma a Formia | il Codacons interviene accanto ai pendolari per chiederne il ripristino

Il treno regionale 12667 da Roma a Formia delle 23:11 è stato soppresso, causando disagi ai pendolari. Il Codacons di Latina ha preso posizione, chiedendo il ripristino del servizio e rappresentando le esigenze dei viaggiatori. La questione evidenzia l'importanza di garantire un servizio ferroviario regolare e affidabile per tutti gli utenti della tratta.

Un appello lanciato anche dall'associazione dei consumatori Codacons di Latina, per ripristinare il treno regionale 12667 Roma Termini- Formia delle 23,11. Il treno è stato infatti soppresso nei giorni feriali e resta in circolazione soltanto il lunedì, il sabato e la domenica.

