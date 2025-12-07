Donna si accascia e muore in mezzo alla strada malore fatale

Una donna è morta in mezzo alla strada, in piazza Banchi, intorno alle ore 14 di domenica 7 dicembre 2025. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 dopo aver visto la donna, seduta su una sedia vicino a un chiosco, accasciarsi a terra perdendo conoscenza. Inutili i tentativi di rianimazioneI. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

