Donna si accascia e muore in mezzo alla strada malore fatale

Genovatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è morta in mezzo alla strada, in piazza Banchi, intorno alle ore 14 di domenica 7 dicembre 2025. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 dopo aver visto la donna, seduta su una sedia vicino a un chiosco, accasciarsi a terra perdendo conoscenza.  Inutili i tentativi di rianimazioneI. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

