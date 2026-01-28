Ferita da figlio con sparachiodi | morta

È morta la donna di 65 anni colpita alla testa dal figlio con uno sparachiodi. La donna era in gravissime condizioni da alcune settimane. L’aggressione è avvenuta tra il 24 e il 25 gennaio nella cascina di Caselle Torinese dove madre e figlio vivevano. Il 40enne ha usato una pistola sparachiodi contro la madre, provocandole ferite gravissime. Ora, la donna non ce l’ha fatta. La polizia ha già aperto un’indagine.

14.00 E' morta la donna di 65 anni ricoverata a Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi L'aggressione era avvenuta di notte tra il 24 e il 25 gennaio nella cascina dove madre e figlio vivevano, a Caselle Torinese. Arrestato lunedì, è in carcere alla Vallette. Era stato lui stesso a chiamare i Carabinieri. Pochi minuti prima, aveva inviato un messaggio a un amico in cui esprimeva la rabbia che covava da tempo verso la madre e la sorella: "Le ammazzo", ha detto.

