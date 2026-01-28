Anguillara si decide sull' affidamento del figlio di Federica Torzullo | Ipotesi nonni materni

A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre. Il bambino, che ha meno di 10 anni, è già stato sistemato con i nonni materni e la decisione potrebbe diventare definitiva. Si attende ora un’eventuale conferma ufficiale.

Il tribunale per i minorenni di Roma deciderà oggi per l'affidamento del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro villetta di Anguillara Sabazia. Il giudice dovrà stabilire se il minore sarà affidato ai nonni materni o se, in via temporanea, verrà collocato in una casa famiglia protetta. Ma l'ipotesi più probabile è che resti dai coniugi Torzullo, presso i quali era stato disposto, sempre dai giudici, il collocamento temporaneo, subito dopo che la 41enne era scomparsa e Carlomagno era stato indagato per averla uccisa., L'affido temporaneo -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Domani si terrà al tribunale di Roma l’udienza per l’affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca.

A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

