Anguillara domani l’udienza per l’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Domani si terrà al tribunale di Roma l’udienza per l’affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca. L’evento rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario relativo alla tragedia avvenuta ad Anguillara.

Si terrà domani, al tribunale per i minorenni di Roma, in via dei Bresciani, l’udienza per l’ affidamento del figlio di Claudio Carlomagno e Federica Torzullo, uccisa dal marito nello loro villetta di Anguillara in provincia di Roma. Il giudice, secondo quanto apprende LaPresse, dovrà decidere se affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni o collocarlo temporaneamente in una casa famiglia protetta. Sabato scorso, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio, sono stati trovati impiccati nel garage della loro abitazione ad Anguillara Sabazia. Proseguono le indagini per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso Federica Torzullo, motivato dalla preoccupazione di perdere l’affidamento del loro figlio.

