femminicidio anguillara il figlio di federica torzullo affidato ai nonni materni e al sindaco

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni. Il sindaco del paese agirà come tutore del minore. La decisione arriva dopo il femminicidio avvenuto ad Anguillara, dove Federica aveva perso la vita. Ora, il bambino dovrà crescere con i nonni, lontano dal dolore e dai rischi di quella tragedia.

Disposto dal Tribunale dei minori di Roma l'affidamento del figlio di Federica ai nonni materni, con il sindaco del comune come tutore. Intanto la Procura ha accusato Claudio Carlomagno di femminicidio La conferma dell’affidamento del figlio di Federica Torzullo ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia nominato tutore, rappresenta uno dei primi passaggi istituzionali successivi al femminicidio che ha scosso la comunità nel comune romano. Una decisione che il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva già adottato in via provvisoria il 17 gennaio e che ora verrà resa definitiva, mettendo al centro la protezione del minore rimasto senza la madre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo.

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

