Femminicidio di Federica Torzullo il figlio di 10 anni verso l’affidamento ai nonni materni | il sindaco sarà tutore

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni. Il giudice ha stabilito che il sindaco sarà tutore del ragazzo, dopo aver ascoltato tutte le parti coinvolte. La decisione arriva a poche settimane dalla tragica morte di Federica, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, che ora si trova in carcere. Il bambino, che ha assistito alla scena, dovrà affrontare un percorso di supporto e tutela.

Si è conclusa nelle scorse ore l’udienza davanti al Tribunale per i minorenni di Roma sull’ affidamento del bambino di 10 anni, figlio di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo con 23 coltellate ad Anguillara, alle porte della Capitale. Il provvedimento ufficiale verrà depositato nel pomeriggio. Ma, secondo quanto riporta Repubblica, l’orientamento sarebbe quello di affidare il minore ai nonni materni, nominando come tutore il sindaco di Anguillara Sabazia. La lettera di Carlomagno al figlio. Intanto è tornata a circolare anche l’indiscrezione dell’esistenza di una lettera che Carlomagno avrebbe scritto al figlio.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Federica Torzullo Femminicidio Federica Torzullo, oggi l’udienza per l’affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni Oggi al tribunale dei minori di Roma si decide il destino del figlio di Federica Torzullo. Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio della vittima, ipotesi nonni materni Oggi si tiene l’udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio di Federica Torzullo, i carabinieri e il Ris al lavoro su Gps e l'auto di Carlomagno; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio. Federica Torzullo, la sorella Stefania: «Claudio Carlomagno l'ha uccisa perché non voleva separarsi. Suo figlio? Non l'avrebbe mai tolto al padre»Il legale della famiglia Torzullo, l'avvocato Carlo Mastropaolo, ha preso fermamente posizione contro le dichiarazioni rilasciate da Claudio Carlomagno. Secondo l'avvocato, ... leggo.it Femminicidio Federica Torzullo, oggi l’udienza per l’affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materniIl tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia. fanpage.it Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com Il tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.