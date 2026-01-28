Femminicidio di Anguillara il figlio della vittima sarà affidato ai nonni materni e al sindaco in qualità di tutore

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, che farà da tutore. La donna è stata uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno e ora si cerca di garantire il supporto al bambino. La decisione arriva dopo la tragica vicenda e mira a mettere il minore in mani sicure.

Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l' affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso.

