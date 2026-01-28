Femminicidio Anguillara oggi nuovi rilievi nella villetta | sotto esame la scatola nera dell’auto

Questa mattina gli investigatori sono tornati nella villetta di Anguillara per nuovi rilievi. Hanno esaminato ancora una volta la scena del delitto, questa volta concentrandosi sulla scatola nera dell’auto. I rilievi servono a capire meglio cosa sia successo e a trovare eventuali tracce utili per risalire all'autore del femminicidio. La scena rimane sotto controllo delle forze dell’ordine, che continuano le indagini senza sosta.

(Adnkronos) – Nuovo sopralluogo oggi, mercoledì 28 gennaio, degli investigatori nella villetta ad Anguillara. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del Ris effettueranno una serie di accertamenti irripetibili nella casa in cui è stata uccisa Federica Torzullo dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. Accertamenti, che saranno estesi anche alla scatola nera, presente nell'auto di Carlomagno che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire gli spostamenti, compiuti dall'uomo. Un nuovo sopralluogo verrà effettuato sempre oggi anche nell'azienda di Carlomagno. Gli investigatori puntano anche a individuare l'arma, ancora non ritrovata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Anguillara Villetta Femminicidio Torzullo, i Ris tornano nella villa di Anguillara: nuovi rilievi nella casa e nell’auto dell’ex marito I Ris sono tornati nella villa di Anguillara per eseguire nuovi rilievi sulla scena del femminicidio di Federica Torzullo, concentrandosi anche sull’auto dell’ex marito. Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, con approfondimenti sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno e nuove verifiche sulla villetta di Anguillara, dove è avvenuto il delitto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Anguillara Villetta Argomenti discussi: Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Femminicidio Federica Torzullo, si cerca l'arma: ultime news omicidio Anguillara; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto. Femminicidio di Anguillara, Carlomagno scrive una lettera al figlio: il sindaco è il nuovo tutoreIl sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, è stato nominato tutore legale del piccolo. Una scelta che rientra nelle procedure previste per casi di particolare complessità, qualora cioè sia ... tag24.it Anguillara Sabazia oggi: cos’è successo ai genitori di Claudio Carlomagno accusato del femminicidio di Federica Torzullo? Doppio suicidio, trovati impiccatiRicordate la storia di Federica e Claudio? Nel tardo pomeriggio di oggi, un dramma sconvolgente ha colpito la comunità di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. alphabetcity.it Femminicidio di Anguillara, i genitori di Carlomagno morti per asfissia da impiccagione. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta alla Sapienza #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/27/femminicidio-di-federica-torzullo-accerta - facebook.com facebook Femminicidio Anguillara. Quando anche le parole uccidono: violenza, pietà e responsabilità nel tempo dei social x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.