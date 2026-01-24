Femminicidio Torzullo i Ris tornano nella villa di Anguillara | nuovi rilievi nella casa e nell’auto dell’ex marito

I Ris sono tornati nella villa di Anguillara per eseguire nuovi rilievi sulla scena del femminicidio di Federica Torzullo, concentrandosi anche sull’auto dell’ex marito. Le indagini, ancora in corso, mirano a chiarire le circostanze dell’omicidio e a raccogliere elementi utili per ricostruire la vicenda. La comunità attende aggiornamenti mentre le analisi tecniche cercano di fare luce su un caso che ha suscitato grande attenzione.

Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo continua a scuotere la comunità di Anguillara Sabazia, portando alla luce nuovi dettagli inquietanti e discrepanze che gli inquirenti stanno cercando di risolvere attraverso analisi tecniche sempre più approfondite. La vicenda, che vede come principale indagato l’ex marito Claudio Agostino Carlomagno, si arricchisce di un nuovo capitolo investigativo previsto per mercoledì 28 gennaio. In questa data, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e gli specialisti del Ris di Roma faranno ritorno nella villetta di via Costantino 9 per effettuare rilievi irripetibili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Femminicidio Torzullo, i Ris tornano nella villa di Anguillara: nuovi rilievi nella casa e nell’auto dell’ex marito Federica Torzullo, i Ris tornano nella villa di Anguillara. Nuovi rilievi anche nell’auto dell’ex maritoIl 28 gennaio, i Ris effettueranno nuove ispezioni nella villa di Anguillara e nell'auto di Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, nuovi rilievi del Ris nella cava del maritoSono stati condotti nuovi rilievi dei carabinieri nella cava di proprietà di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Femminicidio di Federica Torzullo, il marito in carcere: C'è il pericolo di inquinamento delle prove; Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: Gravi indizi sul marito. Federica Torzullo, i Ris tornano nella villa di Anguillara. Nuovi rilievi anche nell’auto dell’ex maritoIl 28 gennaio nuove ispezioni dei Ris nella villa di Anguillara e nell’auto di Carlomagno. Si cerca ancora l’arma del delitto. fanpage.it Femminicidio Federica Torzullo, si cerca il coltello usato da Claudio Carlomagno: l'avrebbe trovato in bagnoI carabinieri stanno cercando in un fosso il coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo, per poi nasconderne il cadavere ... virgilio.it Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di un complice di Carlomagno e le ricerche del coltello nel canale vicino Osteria Nuova. - facebook.com facebook Femminicidio di Federica Torzullo: il killer ha dormito con il figlio e i suoceri dopo aver ucciso la moglie x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.