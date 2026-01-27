Femminicidio Federica Torzullo accertamenti sulla scatola nera dell' auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta

Da romatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, con approfondimenti sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno e nuove verifiche sulla villetta di Anguillara, dove è avvenuto il delitto. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Le indagini in merito al femminicidio di Federica Torzullo continuano. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del Ris domani torneranno nella villetta ad Anguillara dove la 41enne è stata uccisa dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. I militari, su delega della procura di.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Federica Torzullo

Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia da impiccagione, ora occhi sulla scatola nera dell'auto

L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia.

Anguillara, Federica Torzullo uccisa in casa: indagini nella villetta e sull’auto dell’uomo

Le autorità stanno conducendo indagini ad Anguillara in seguito alla morte di Federica Torzullo, trovata senza vita nella sua abitazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Morte Federica Torzullo: Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile

Video Morte Federica Torzullo: Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: L'omicidio di Federica Torzullo, la ricostruzione di quanto avvenuto. Accertamenti su Gps auto; Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra; Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce.

femminicidio federica torzullo accertamentiFemminicidio di Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno. I genitori morti per asfissiaE' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta alla Sapienza. Domani nuovo sopralluogo nella villetta e nell'azienda dell'indagato. Si cerca l'arma (ANSA) ... ansa.it

femminicidio federica torzullo accertamentiFemminicidio Federica Torzullo: oggi autopsia sui genitori del killer, disposto nuovo sopralluogo nella villettaDomani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.