Femminicidio Federica Torzullo accertamenti sulla scatola nera dell' auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta
Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, con approfondimenti sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno e nuove verifiche sulla villetta di Anguillara, dove è avvenuto il delitto. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze di questa tragedia.
Le indagini in merito al femminicidio di Federica Torzullo continuano. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del Ris domani torneranno nella villetta ad Anguillara dove la 41enne è stata uccisa dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. I militari, su delega della procura di.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Federica Torzullo
Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia da impiccagione, ora occhi sulla scatola nera dell'auto
L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia.
Anguillara, Federica Torzullo uccisa in casa: indagini nella villetta e sull’auto dell’uomo
Le autorità stanno conducendo indagini ad Anguillara in seguito alla morte di Federica Torzullo, trovata senza vita nella sua abitazione.
Morte Federica Torzullo: Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile
Ultime notizie su Federica Torzullo
Argomenti discussi: L'omicidio di Federica Torzullo, la ricostruzione di quanto avvenuto. Accertamenti su Gps auto; Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra; Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce.
Femminicidio di Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno. I genitori morti per asfissiaE' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta alla Sapienza. Domani nuovo sopralluogo nella villetta e nell'azienda dell'indagato. Si cerca l'arma (ANSA) ... ansa.it
Femminicidio Federica Torzullo: oggi autopsia sui genitori del killer, disposto nuovo sopralluogo nella villettaDomani ulteriori accertamenti su casa, auto e azienda di Carlomagno per chiarire tempi e dinamica del femminicidio di Federica Torzullo ... fanpage.it
