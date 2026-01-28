Il giudice ha deciso di affidare il bambino di dieci anni ai nonni materni, lasciandolo nell’ambiente familiare. La decisione arriva dopo il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito. Il piccolo, che ha perso entrambi i genitori e i nonni paterni per il dolore, resta sotto la tutela dei nonni materni, mentre il sindaco di Martina Franca è stato nominato tutore. La situazione resta complicata, ma l’obiettivo è trovare un modo per permettere al bambino di ricominciare a vivere con meno traumi.

Il bambino, dieci anni, è affidato ai nonni materni. Il giudice lo lascia dunque nel contesto familiare e cerca di favorire un ritorno ad una vita accettabile, anche se la mamma uccisa dal padre e i nonni paterni suicidi per il dolore, è quanto di peggio potesse succedere. Il giudice ha stabilito inoltre che tutore del bimbo sarà il sindaco di Anguillara Sabazia, il paese di residenza della famiglia e in cui è avvenuta questa tragica sequenza di accadimenti: Angelo Pizzigallo che fra l’altro è di origine pugliese, di Martina Franca e che sta guidando una comunità enormemente provata. L'articolo Federica Torzullo vittima di femminicidio: il figlio affidato ai nonni, tutore il sindaco (originario di Martina Franca) Decisione del giudice proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Federica Torzullo vittima di femminicidio: il figlio affidato ai nonni, tutore il sindaco (originario di Martina Franca) Decisione del giudice

Approfondimenti su Federica Torzullo

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, che farà da tutore.

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese; Federica Torzullo, l’intelligenza artificiale e le foto false dell’abbraccio con i Carlomagno.

Federica Torzullo vittima di femminicidio: il figlio affidato ai nonni, tutore il sindaco (originario di Martina Franca) Decisione del giudiceIl giudice ha stabilito inoltre che tutore del bimbo sarà il sindaco di Anguillara Sabazia, il paese di residenza della famiglia e in cui è avvenuta questa tragica sequenza di accadimenti: Angelo ... noinotizie.it

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anniLe indagini proseguono, accertamenti sulla centralina dell'auto di Carlomagno. Sopralluogo anche nella ditta dell'uomo. Ancora nessuna traccia del coltello ... rtl.it

Il figlio di Federica Torzullo resterà con i nonni materni, nella casa di Anguillara dove la sua vita aveva ancora una forma riconoscibile. Niente comunità, niente nuovi strappi: stessa scuola, stessi luoghi, stessi affetti. Il Tribunale dei Minorenni di Roma ha s - facebook.com facebook

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni e al sindaco x.com