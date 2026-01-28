Federica Torzullo nuovi accertamenti nella villetta Legale della sorella | Carlomagno non accettava la separazione

La polizia ha effettuato nuovi accertamenti nella villetta di Carlomagno, coinvolto nell’omicidio di Federica Torzullo. Il legale della sorella rivela che il motivo potrebbe essere legato alla sua difficoltà ad accettare la separazione dalla moglie e alla scoperta di una relazione extraconiugale. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità.

(Adnkronos) – "Il movente dell'omicidio deve essere necessariamente ricercato nella non accettazione del Carlomagno nella separazione dalla moglie e probabilmente anche nell'aver appreso della relazione con un altro uomo. La premeditazione è ancora un tema prematuro sul quale tirare delle conclusioni: è certo che la procura di Civitavecchia non sta tralasciando ovviamente elementi indiziari in.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, con approfondimenti sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno e nuove verifiche sulla villetta di Anguillara, dove è avvenuto il delitto.

Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno.

