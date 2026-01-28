Federica Torzullo l’annuncio dell’avvocato della famiglia su quella presenza in macchina

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia continuano a muoversi. Questa volta, l’attenzione si concentra su un nuovo accertamento tecnico e sulla presenza di un’altra persona nella macchina, come annunciato dall’avvocato della famiglia. La polizia sta cercando di chiarire cosa sia successo quella notte, mentre si approfondiscono anche i rapporti familiari, in particolare con il figlio minore della coppia. Nel frattempo, si riaccendono i sospetti sul marito Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto e coinvolto anche nell’in

Proseguono le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia. Al centro degli ultimi sviluppi ci sono nuovi accertamenti tecnici, il quadro familiare legato al figlio minore della coppia e l’inchiesta aperta dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, marito della vittima e reo confesso. Gli aggiornamenti sull’inchiesta sono stati trattati anche in televisione, con interventi dei legali che assistono i familiari della donna e la sorella della vittima. Indagini su Federica Torzullo: i sopralluoghi e i nuovi accertamenti. Durante la trasmissione Storie Italiane su Rai Uno, Nicodemo Gentile, avvocato dei familiari di Federica Torzullo, è intervenuto in collegamento dalla villetta dove vivevano la vittima e Claudio Carlomagno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Quell'ombra in auto con Carlomagno… Federica Torzullo rompe il silenzio e si confessa.

La famiglia di Federica Torzullo ha deciso di esprimersi attraverso il proprio avvocato, in merito alla tragica scomparsa della giovane ad Anguillara.

