Tragedia Anguillara la famiglia di Federica Torzullo parla tramite l’avvocato

La famiglia di Federica Torzullo ha deciso di esprimersi attraverso il proprio avvocato, in merito alla tragica scomparsa della giovane ad Anguillara. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione, evidenziando la gravità di un episodio che ha scosso l’intera comunità. Si tratta di un momento di riflessione e di richiesta di giustizia, nel rispetto della memoria di Federica.

La morte di Federica Torzullo ha aperto una ferita profonda e lacerante, una vicenda che fin dall'inizio si è presentata come un femminicidio brutale, capace di travolgere non solo una famiglia ma un'intera comunità. La giovane donna, uccisa a coltellate e poi occultata sottoterra, è diventata il simbolo di una spirale di violenza che, giorno dopo giorno, ha continuato ad allargarsi, lasciando dietro di sé solo dolore, sgomento e una lunga scia di interrogativi. Una tragedia che non si è fermata alla sua morte, ma che ha continuato a produrre conseguenze devastanti, fino a trasformarsi in una tragedia nella tragedia.

