Federica Torzullo, sorella della vittima, racconta che Claudio Carlomagno avrebbe ucciso per motivi sentimentali. Secondo lei, l’uomo non voleva separarsi e avrebbe agito per gelosia. La famiglia è sconvolta e chiede giustizia. L’avvocato della famiglia, Carlo Mastropaolo, ha già commentato duramente le dichiarazioni di Carlomagno, senza alcuna remora. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli di questa vicenda drammatica.

Il legale della famiglia Torzullo, l'avvocato Carlo Mastropaolo, ha preso fermamente posizione contro le dichiarazioni rilasciate da Claudio Carlomagno. Secondo l'avvocato, l'immagine di Federica come una madre che ostacolava il rapporto tra padre e figlio sarebbe del tutto falsa: al contrario, la donna era profondamente grata per il legame che il marito aveva costruito con il bambino. La difesa di Stefania, sorella della vittima, definisce la confessione dell'uomo "scomposta" e mirata a proteggere la propria immagine, sollecitando la ricerca di una verità diversa da quella finora esposta davanti al Gip. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, la sorella: «Claudio Carlomagno l'ha uccisa perché non voleva separarsi. Suo figlio? Non l'avrebbe mai tolto al padre»

Approfondimenti su Claudio Carlomagno

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, proseguono nel rispetto delle procedure.

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip.

Ultime notizie su Claudio Carlomagno

Argomenti discussi: Genitori di Carlomagno trovati morti, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Un altro orrore, siamo attoniti; Federica Torzullo, la sorella Stefania: Ho denunciato con lui la scomparsa, ma ha detto tante bugie. Erano separati in casa; Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in giardino i genitori dell'assassino, lasciano una lettera di addio per l'altro figlio; Federica Torzullo, sorella sconvolta dalla morte dei genitori di Carlomagno, terribili sorprese di continuo.

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com

Il tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia. - facebook.com facebook