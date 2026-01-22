Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, proseguono nel rispetto delle procedure. Dopo la confession dell’uomo, si approfondiscono i dettagli emersi, mentre familiari e autorità cercano di chiarire le circostanze di un episodio che ha scosso la comunità di Anguillara Sabazia. La vicenda solleva ancora interrogativi sulle dinamiche e sulle motivazioni dietro un gesto così grave.

Femminicidio Federica Torzullo, i buchi nella confessione. Proseguono senza sosta le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia uccisa dal marito Claudio Carlomagno, che ha confessato l’omicidio durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip. Questa mattina, nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano, sono stati ascoltati i genitori della vittima, convocati per rendere sommarie informazioni nell’ambito dell’inchiesta. L’obiettivo degli investigatori è verificare e riscontrare alcune delle dichiarazioni rese dall’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non gli avrebbe tolto il figlio’: Federica Torzullo uccisa dal marito, i dubbi della sorella, sentiti i genitori

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara con "molta cattiveria", marito avrebbe tentato di bruciare il corpoFederica Torzullo è stata trovata uccisa ad Anguillara in circostanze che sembrano evidenziare grande ferocia, con il marito coinvolto in un tentativo di bruciare il corpo.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa: «L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Anguillara, la confessione di Carlomagno e la replica della sorella di Federica: Mai gli avrebbe tolto il figlio; Galasso resta a Foggia, non entrerà nello staff di Decaro: Questa città me lo ha tolto diverso tempo fa; L’ipotesi di un complice e la premeditazione: i dubbi dei pm sulla confessione di Carlomagno; Undicenne uccide il padre dopo che gli aveva tolto la Nintendo Switch.

Anguillara, la confessione di Carlomagno e la replica della sorella di Federica: «Mai gli avrebbe tolto il figlio»«Non ha mai paventato al marito l’affidamento esclusivo del figlio, non c’erano proprio i presupposti. Anche perché il bambino trascorreva molto tempo con il padre e non c’era alcun attrito». msn.com

Il bambino avrebbe fatto fuoco dopo che l'uomo gli aveva tolto il Nintendo Switch. La vittima, 42 anni, è stata sorpresa nel sonno - facebook.com facebook