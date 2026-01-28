Federica Torzullo il figlio resta ai nonni | la decisione del tribunale dei minori di Roma esclusa l' ipotesi della comunità

Federica Torzullo ha ottenuto l’affidamento del suo bambino. Il tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il figlio ai nonni materni, esclusa l’ipotesi di una comunità. La scelta arriva dopo che i nonni paterni si sono suicidati e i genitori sono morti. Ora il bambino sta con i nonni materni, che seguono da vicino la sua vita.

L'affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato dato ai nonni materni, gli unici in vita dopo il suicidio di quelli paterni. Lo ha deciso il tribunale dei miniorenni di Roma. Il bambino di 9 anni resterà quindi ad abitare nella villetta dei coniugi Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Nessun sradicamento dal paese, dopo la tragedia che già gli ha cambiato la vita. I giudici hanno escluso l'ipotesi di darlo a una comunità per minori, che comunque era un'opzione remota.

