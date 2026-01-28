Claudio Carlomagno il figlio resta ai nonni | la decisione del tribunale dei minori di Roma esclusa l' ipotesi della comunità

La decisione del tribunale dei minori di Roma ha confermato l’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ai nonni materni. Il giudice ha escluso l’ipotesi di affidarlo a una comunità, lasciando i nonni come unica soluzione possibile. Il bambino resterà con loro, mentre si aspetta ancora di capire cosa accadrà nel futuro.

L'affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato dato ai nonni materni, gli unici in vita dopo il suicidio di quelli paterni. Lo ha deciso il tribunale dei miniorenni di Roma. Il bambino di 9 anni resterà quindi ad abitare nella villetta dei coniugi Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Nessun sradicamento dal paese, dopo la tragedia che già gli ha cambiato la vita. I giudici hanno escluso l'ipotesi di darlo a una comunità per minori, che comunque era un'opzione remota. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Approfondimenti su Claudio Carlomagno

Questa mattina, i genitori di Federica Torzullo sono arrivati al tribunale dei minori di Roma.

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

Ultime notizie su Claudio Carlomagno

