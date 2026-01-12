Tutti gli ex presidenti della Fed si schierano con Powell | Senza precedenti gli attacchi giudiziari per minare l’indipendenza della banca centrale

Tutti gli ex presidenti della Fed si sono schierati a sostegno di Jerome Powell, condannando le recenti accuse giudiziarie come un tentativo senza precedenti di compromettere l’indipendenza della Federal Reserve. L’indagine penale annunciata rappresenta, secondo loro, un attacco ingiustificato alla stabilità e all’autonomia della banca centrale americana, suscitando attenzione sulle implicazioni per la politica monetaria e la governance economica.

"L'annunciata inchiesta penale sul presidente della Federal Reserve Jay Powell è un tentativo senza precedenti di utilizzare attacchi giudiziari per minare l'indipendenza " della banca centrale americana. È la denuncia degli ex presidenti della Fed Janet Yellen, Ben Bernanke e Alan Greenspan (quest'ultimo alle soglie dei 100 anni), che insieme ad altri dieci nomi di spicco, tra cui gli ex segretari al Tesoro Timothy Geithner, Jack Lew, Henry Paulson e Robert Rubin, hanno firmato una dichiarazione comune per condannare la mossa del Dipartimento di giustizia Usa. L'indagine viene letta come un'escalation delle pressioni della Casa Bianca su un Powell riluttante a piegarsi ai diktat di Trump sul taglio dei tassi di interesse.

