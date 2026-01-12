Indagine su Jerome Powell gli ex presidenti della Fed | A rischio l’indipendenza della banca centrale Usa Scatta la fronda repubblicana in Senato

Un’indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha suscitato preoccupazioni riguardo all’indipendenza della banca centrale americana. La vicenda ha portato a una crescente fronda tra i senatori repubblicani, evidenziando tensioni politiche e possibili ripercussioni sulla politica monetaria degli Stati Uniti.

Roma, 12 gennaio 2026 - L'inchiesta del Dipartimento di Giustizia Usa nei confronti del presidente della Fed Jerome Powell ha scatenato una fronda repubblicana al Senato. Il senatore repubblicano statunitense Thom Tillis, membro della Commissione bancaria del Senato che valuta i candidati presidenziali per la Fed, ha affermato che la minaccia di incriminazione mette in discussione "l'indipendenza e la credibilità" del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tillis ha già fatto sapere che non voterà qualsiasi candidato di Trump per la Fed "fino a quando questa vicenda legale non sarà completamente risolta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

