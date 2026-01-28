Febbraio porta freddo neve e pioggia almeno per 10 giorni Cosa dicono gli esperti

A Firenze e in tutta la regione, il freddo torna a farsi sentire. Nei prossimi dieci giorni, ci saranno neve e pioggia quasi ogni giorno. Gli esperti prevedono ancora incertezza, ma intanto le temperature scendono e le condizioni meteo restano instabili. La gente si prepara ad affrontare un febbraio difficile, con il rischio di ulteriori perturbazioni.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Potrebbe tornare il vero freddo, ma per ora senza certezze. Dopo giorni segnati dal maltempo, l'attenzione si sposta sulle prossime evoluzioni meteo e sulle tendenze a medio termine. Secondo le analisi del consorzio Lamma, esistono alcuni indicatori climatici che potrebbero favorire, nelle prossime settimane, fasi leggermente più fredde, ma al momento si tratta di segnali ancora deboli, che non consentono di parlare di un cambio di scenario definito. PRESSPHOTO Firenze, Inverno, freddo, maltempo, turisti Giuseppe CabrasNew Press Photo Prosegue il flusso atlantico, ma avremo una tregua nel fine settimana.

