La Befana porta ancora più freddo gli esperti | Neve a bassa quota a Viterbo

L'arrivo di aria di matrice artica dal nord Europa porta un sensibile calo delle temperature in Italia, con particolare attenzione a Viterbo, dove si prevede neve anche a bassa quota. Questa ondata di freddo influenzerà il clima nei prossimi giorni, portando condizioni più rigide e un abbassamento delle temperature. Una situazione confermata dagli esperti, che prevedono un’intensificazione delle ondate di gelo nelle regioni settentrionali e centrali.

