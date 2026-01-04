La Befana porta ancora più freddo gli esperti | Neve a bassa quota a Viterbo
L'arrivo di aria di matrice artica dal nord Europa porta un sensibile calo delle temperature in Italia, con particolare attenzione a Viterbo, dove si prevede neve anche a bassa quota. Questa ondata di freddo influenzerà il clima nei prossimi giorni, portando condizioni più rigide e un abbassamento delle temperature. Una situazione confermata dagli esperti, che prevedono un’intensificazione delle ondate di gelo nelle regioni settentrionali e centrali.
Aria più fredda di matrice artica sta affluendo dal nord Europa verso l'Italia e condiziona il tempo dei prossimi giorni accompagnandosi a un consistente calo termico. Le previsioni degli esperti di 3bmeteo per la settimana del 5 gennaio a Viterbo e nel resto del Lazio.Meteo ViterboSulla città di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
