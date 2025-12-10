Fare sport al freddo aumenta il rischio di infortuni? Ecco cosa dicono gli esperti

Con l’arrivo dell’inverno, molti continuano a praticare sport all’aperto, ma le basse temperature possono influire sulle prestazioni e sulla sicurezza. È importante capire se esercitarsi in condizioni di freddo aumenta realmente il rischio di infortuni. Gli esperti analizzano come il corpo reagisce al gelo e quali precauzioni adottare per evitare problemi durante l’attività fisica invernale.

C on l’arrivo dell’inverno molte persone non rinunciano all’ attività fisica all’aperto. Ma quante volte, correndo o camminando quando le temperature scendono a picco, abbiamo avvertito muscoli rigidi, articolazioni legnose e movimenti meno reattivi? La domanda sorge spontanea: fare esercizio al freddo può davvero aumentare il rischio di infortuni? Gli esperti interpellati dal The New York Times spiegano che il corpo, esposto al gelo, mette in atto una serie di meccanismi di difesa fondamentali per mantenerci al caldo. I vasi sanguigni si restringono, il flusso verso braccia e gambe diminuisce e inizia lo shivering, quel tremore muscolare involontario che produce calore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fare sport al freddo aumenta il rischio di infortuni? Ecco cosa dicono gli esperti

