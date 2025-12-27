Commercio resistono i negozi fisici ma l’online guadagna di più

"Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimità, i dati più recenti indicano che circa il 90 per cento circa delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attività commerciali fisiche ". A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia. Nel 2024, secondo i dati pubblicati, la penetrazione del commercio elettronico sul totale retail (online più offline) è stata del 13 per cento; quota che è salita al 17 per cento nelle vendite dei servizi e scesa all'11 per cento in quello dei prodotti.

Lombardia, la spinta per salvare piccoli negozi e artigiani: che cosa sono i Distretti urbani del commercio - A Bergamo è stata realizzata una piattaforma online che i clienti dei negozi di abbigliamento e calzature del centro storico possono utilizzare per prenotare una prova oppure per chiedere informazioni ... corriere.it

Commercio, Bergamo prima in Lombardia e quinta nel Nord per negozi che resistono. E c'è un progetto per il centro - Bergamo con 1 negozio chiuso su 5, dal 2012 al 2024, risulta la migliore tra le città lombarde nella classifica stilata da Confcommercio Imprese per l'Italia e la quinta nel Nord Italia, dopo Imperia, ... bergamo.corriere.it

Crescono ristoranti e centri di cura «Il commercio in città è ancora vivo» Bilancio in pareggio tra aperture e chiusure, resistono i negozi di vicinato In positivo le attività per il benessere personale: estetisti, palestre, parrucchieri e tatuatori - facebook.com facebook

