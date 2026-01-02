capodanno di violenza a firenze rissa in piazza duomo tra sedie e tavolini

A Firenze, la notte di Capodanno è stata segnata da una rissa nel centro storico, in piazza Duomo. L’episodio ha coinvolto gruppi di giovani e ha causato momenti di tensione tra sedie e tavolini. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando una situazione di disagio nel cuore della città.

Caos nel cuore del centro storico. La notte di Capodanno a Firenze si è aperta con scene di violenza in pieno centro, dove una rissa tra gruppi di giovani ha trasformato piazza Duomo in un teatro di scontri. Sedie e tavolini lanciati, urla e oggetti scaraventati in strada hanno suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni. Le immagini diffuse sui social. Come riportato da FirenzeToday, i primi tafferugli sarebbero scoppiati poco prima delle 3 del mattino e sarebbero proseguiti per circa due ore. Nei video circolati online si vedono chiaramente ragazzi scagliarsi contro arredi dei locali, lanciando sedie, tavolini, vassoi e altri oggetti, mentre la tensione cresceva nel cuore della città.

