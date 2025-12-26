Rissa a colpi di sedie e tavolini il sindaco pronto con un' ordinanza per evitare disordini a Capodanno
Il sindaco di Aversa Franco Matacena si prepara a emanare un’ordinanza per evitare episodi di violenza per la giornata del 31 dicembre. E’ questa la risposta dell’amministrazione dopo la rissa avvenuta nella serata di Natale in via Roma.A preannunciare il provvedimento è stato il consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
