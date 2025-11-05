Serie C | Caos Livorno allenatori delle giovanili senza contratto | si fermano gli under 15 e 14
Il caos, all'interno del Livorno, si allarga anche al settore giovanile. Ai risultati disastrosi della prima squadra, con gli amaranto, sprofondati in piena zona playout, che hanno incassato ben otto sconfitte nelle prime dodici giornate di campionato (un ruolino di marcia che non ha impedito al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
